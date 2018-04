vhs Königsbrunn - English at work - Wochenendkurs

Königsbrunn : Gymnasium Königsbrunn |

mit Ernst Weidl

Business English for Beginners A1, ISBN 978-3-06-521059-1, Cornelsen Verlag.

Sie benötigen gelegentlich Englisch am Arbeitsplatz (z. B. am Telefon oder im E-Mail-Kontakt). Sie empfangen (Geschäfts-) Gäste, stellen sich, Ihr Unternehmen, das Umfeld und Ihre Stadt vor. Es werden auch Grundstrukturen und einfacher Zeitengebrauch (z. B. Gegenwart und Vergangenheit) der englischen Sprache wiederholt. Sie bringen an diesem Wochenende Ihr Englisch wieder "auf Vordermann". Ebenso wird in der gemeinsamen Mittagspause am Samstag Englisch (Situation: Geschäftsessen) gesprochen.