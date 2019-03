Königsbrunn : Brunnenschule |

Der Königsbrunner Verein Kukurudu e.V., veranstaltet am 24. Mai 2019, einen Djembé-Workshop für Anfänger. Wir treffen uns um 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr an der Brunnenschule in Königsbrunn, Karwendelstr. 4, Hintereingang. Kofi Awil aus Ghana bringt uns mit viel Spaß und Geduld afrikanische Trommelrhythmen nahe. Bitte anmelden unter kukurudu@gmx.de oder 0172/9822012