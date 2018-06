Tag der offenen Tür im Königsbrunner Jugendzentrum MatriX

Königsbrunn : Jugendfreizeitstätte Matrix |

Am Samstag, 23 Juni heißt es von 12 bis 18 Uhr im Königsbrunner Jugendzentrum MatriX „hereinspaziert“. Beim Tag der offenen Tür können Interessierte alle Räumlichkeiten genau in Augenschein nehmen und sich über das moderne Konzept der Einrichtung sowie das breite Angebot und die Arbeit der offenen Jugendarbeit informieren. Das MatriX-Team führt durch die Räume und steht für Fragen zur Verfügung. Auch die Königsbrunner Streetworker freuen sich auf viele Gespräche und Kontakte.

Ab ca. 15 Uhr startet das Spiel um Platz 3 sowie im Anschluss das Finale vom ersten „League of Legends X-Cup“ –Turnier. Das am 2. Juni gestartete Turnier im Jugendzentrum musste aufgrund technischer Schwierigkeiten abgebrochen werden, die Internetleitung war einfach zu schwach. Gemeinsam mit der Stadt Königsbrunn kann das MatriX-Team jetzt schnell Abhilfe schaffen. So steht dem Jugendzentrum demnächst eine satte schnelle DSL-Internetleitung zur Verfügung. Zukünftig also beste Voraussetzungen für E-Sports-Events. Am Tag der offenen Tür bietet sich somit für Eltern von Heranwachsenden d i e Möglichkeit die Begeisterung ihrer Kinder zu Onlinespielen zu erleben und Interesse für deren Hobby zu zeigen.

Weitere Mitmachaktionen bieten reichlich Abwechslung. Handwerklich kann man sich beim Siebdruck ausprobieren, musikalische Unterhaltung gibt es von einer fetzigen Nachwuchsband, und beim „SpeedRunners Contest“ geht es um Geschicklichkeit. In der Trickfilmwerkstatt kann man mit einem iPad und verschiedenen Vorlagen blitzschnell einen eigenen Film entstehen lassen.

Veranstaltungsort: Jugendzentrum Matrix, Alter Postweg 2 in Königsbrunn.