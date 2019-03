Tag der offenen Tür beim Hospizverein

Königsbrunn : Christrose Ökumenischer Hospizverein Königsbrunn e.V. |

Der Ökumenische Hospizverein Christrose Königsbrunn e.V. öffnet am Sonntag, 17. März im Rahmen des Königsmarkts wieder seine Türen. Von 14-16 Uhr lädt die Vorstandschaft alle Interessierten, Mitglieder und Freunde ein, in den Besprechungsraum am Ulrichsplatz 2 zu kommen und sich über die regionalen Angebote in der Hospizarbeit und entsprechende Beratungsangebote zu informieren. Ebenfalls soll Zeit sein für Austausch, Begegnung und Gespräch. Informationen unter Tel. 08231 915203 oder www.hospizverein@christrose.info