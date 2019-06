Stefan Reusch - Reusch rettet 2019 - Der Jahresrückblick

Königsbrunn : KleinKunstBühne Königsbrunn |

Reusch rettet die Welt ! Das Bühnen-Programm

… mit dem „Meister der anarchistischen Reime und Wortverdrehungen“. (Kölnische Rundschau)



UM WAS GEHT’S?



Es sieht nicht so gut aus auf der Welt.

Trottel, Trump und trohende Rechtschreibschwäche bevölkern den Planeten.

Was tun? Trinken bis zum Anschlag? Bis zum –?! Bloß nicht!

Denn einer rettet die Welt! Wir haben ja sonst keine.

Dazu brauchen wir jemanden. Und wir haben ja nur einen: Stefan Reusch

Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt der SWR 3-Wochenrückblicker in „Reusch rettet die Welt“ alles runter, was ihn stört. Dazu gehören: dumme Hühner und Erdohähne, Sonnenschein und Windkraft, Männer und Frauen, aber auch Kinder und Plastiktüten.

Die Presse urteilt „Reusch zeigt beim Weltretten eine thematische und mimische Bandbreite, die ihresgleichen sucht.“

„Verbalgigant!“, „Wortakrobatik auf höchster Ebene!“, „Haarsträubend großartig!“



www.kkbev.de



Datum:

15. Februar 2020

Zeit:

17:00



Veranstaltungskategorie:

Kabarett



Veranstalter



KleinKunstBühne Königsbrunn



Veranstaltungsort



KleinKunstBühne Köngisbrunn

Zeppelinstraße 13

Königsbrunn, 86343 Deutschland