Starke Frauen in der Bibel

Bilder in Öl und Mischtechnik von Klaus Peter Glaser



Ausstellung bis 22.04.2022Seine Werke sind ein Versuch, Frauen aus der Bibel in den Alltag der Menschen zu bringen, um sie in einem neuen Kontext zu überdenken. ≫Es lohnt sich, die weibliche Seite der Kirchengeschichte mit ihren vielen faszinierenden Frauengestalten in den Blick zu nehmen≪ so der Künstler. In der in Öl gemalten roten Werkreihe ist die Farbgebung leidenschaftlich, temperamentvoll. Es werden individuelle und subjektive Empfindungen des Malers wiedergegeben. Die in Mischtechnik gemalte, monochrome Werkreihe wirkt beruhigend, meditativ, fantasieanregend. Die Frauen in der Bibel sind erstaunlich eigenständig, nicht unbedingt paradigmatische Idealgestalten, jedoch weiblich emotionale und menschlich glaubwürdige Zeuginnen, starke Frauen eben.Vernissage mit musikalischerUmrahmung am 24. März 2022um 19.00 Uhr im Foyer desKönigsbrunner Rathauses.Weitere Informationen im Kulturbüro.Eintritt: freiWichtige Informationen zum Veranstaltungsbesuch:- Aufgrund der eingeschränkten Kapazität ist eine vorherige Anmeldung bzw. Ticketbuchung im Kulturbüro, Tel. 08231/606-260 oder in der Stadtbücherei, Tel. 08231/606-255 erforderlich.- Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Webseite des für Königsbrunn zuständigen Landratsamt Augsburg (www.landkreis-augsburg.de) über die aktuell geltenden Corona-Regeln und Nachweispflichten. Alle Veranstaltungen je nach Entwicklung der Corona-Pandemie unter Vorbehalt – aktuelle Informationen unter www.koenigsbrunn.de.