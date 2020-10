Spendenaufruf für die Wärmestube Augsburg von Anneliese Baer

Ein Bericht im Fernsehen über diese soziale Einrichtung hat Anneliese Baer aus Königsbrunn emotional derart beeindruckt, dass sie dachte hier muss geholfen werden. Sie startete im Bekannten- und Freundeskreis, sowie in der Nachbarschaft eine Spendenaktion. 43 Spender haben in 2 ½ Tagen den stolzen Betrag von 1.000 € erbracht.Dieser Betrag sollte in Form von Waren dem SKM zur Verfügung gestellt werden.Herr Christian Toth, Inhaber des Edeka-Marktes im Rosencenter in Königsbrunn, war von der Idee ebenfalls begeistert und so stellten sie gemeinsam eine stattliche Anzahl von haltbaren Lebensmitteln zusammen. Herr Toth stockte den Einkauf noch großzügig auf und stellte einen Mitarbeiter samt Fahrzeug zur Verfügung, der die Eheleute Baer beim Transport nach Augsburg unterstützte.Durch die Corona-Beeinträchtigungen ist momentan keine Essensausgabe in der sog. Wärmestube des SKM möglich. Die Klienten erhalten vorgefertigte Essens-Pakete zum Mitnehmen.Anneliese Baer ist seit vielen Jahren in der Zeitbörse Königsbrunn sehr aktiv. Ihre Aktion veranlasste den Vorstand der Zeitbörse Königsbrunn zu weiteren Spenden aufzurufen, mit großem Erfolg. Viele nützliche Dinge konnten schon bei SKM abgegeben werden. Die Obdachlosen benötigen vor allem warme Kleidung, Schlafsäcke, Decken usw. Spenden dieser Art können direkt in Augsburg Klinkertorstr. 12 oder bei der Zeitbörse Königsbrunn, Frau Anneliese Baer - Tel. 08231 5512 oder Frau Ilse Schäffer – Tel.: 08231 4486, abgegeben werden.