Sommerklänge im Lesepark: Hildegard Häfele: Auf wundersamen Wegen- Märchen für Erwachsene

Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr trotz der „Corona-Pandemie“ ein abwechslungsreiches Programm im Königsbrunner Lesepark anbieten können.



Mo., 14.9.2020 Hildegard Häfele: Auf wundersamen Wegen- Märchen für ErwachseneSeit jeher ziehen uns jahrhundertealte Märchen und Sagen in ihren geheimnisvollen Bann. Sie berichten von all jenen, die auszogen, ihr Glück zu suchen. Wer aufbricht, der entdeckt Neues, verirrt sich oder muss einen Umweg machen. Nie ist es leicht, Tore zu öffnen oder Grenzen zu überwinden. Doch am Ende geht es um das, was zählt im Leben, um Wünsche, Träume und Hoffnungen.Die Welt ist voller Geschichten. Lassen Sie die Seele baumeln und lauschen Sie den von Hildegard Häfele frei erzählten Märchen und Mythen – ganz nach der alten Tradition der Geschichtenerzähler.Aufgrund der geltenden Hygienemaßgaben gibt es dieses Jahr jedoch einige Besonderheiten zu beachten:• Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, so dass die notwendigen Abstände eingehalten werden können. Bitte melden Sie sich per Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de) telefonisch (08231/606260) oder persönlich verbindlich für die jeweilige Veranstaltung an. Wir benötigen die Namen und Telefonnummern aller Besucherinnen und Besucher.• Bitte denken Sie an einen Mund- & Nasenschutz und tragen Sie diesen bis Sie Ihren Platz eingenommen haben.• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Veranstaltungen nicht besuchen.• Es gibt keine Bewirtung. Sie können sich gerne Getränke & Essen mitbringen• Bei schlechtem Wetter muss das Konzert am 17.8.2020 leider entfallen. Alle anderen Veranstaltungen werden bei schlechtem Wetter in den Infopavillon 955, Alter Postweg 1 (nebenan) verlegt.Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!Foto 1: Stephanie Gebath