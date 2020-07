Sommerklänge im Lesepark: D´Lechauer Königsbrunn - Die Königsbrunner Trachtler

Königsbrunn : Lesepark beim Mercateum |

Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr trotz der „Corona-Pandemie“ ein abwechslungsreiches Programm im Königsbrunner Lesepark anbieten können.



Mo., 31.8.2020 D´Lechauer Königsbrunn - Die Königsbrunner Trachtler



Der Heimat- und Volkstrachtenverein D'Lechauer Königsbrunn wurde 1922 gegründet. Aktuell zählt der Verein über 200 Mitglieder - von Kleinkind bis Oma und Opa sind alle dabei.

Die Trachtler pflegen und erhalten unser Brauchtum, es wird auch geplattelt und getanzt. Zum Jahresprogramm gehören Maibaum antanzen, Gartenfest und Adventskonzert.

Die Musikgruppen des Vereins umrahmen und gestalten unter anderem sämtliche Vereinsveranstaltungen wie zum Beispiel: Heimatabende, Vereinsabende, Adventskonzert und Weihnachtsfeier.

Sie spielen echte Volksmusik und keine volkstümliche Musik. Musiziert wird mit Instrumenten wie Hackbrett, Zither, Harfe oder Ziach.



Aufgrund der geltenden Hygienemaßgaben gibt es dieses Jahr jedoch einige Besonderheiten zu beachten:



• Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, so dass die notwendigen Abstände eingehalten werden können. Bitte melden Sie sich per Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de) telefonisch (08231/606260) oder persönlich verbindlich für die jeweilige Veranstaltung an. Wir benötigen die Namen und Telefonnummern aller Besucherinnen und Besucher.



• Bitte denken Sie an einen Mund- & Nasenschutz und tragen Sie diesen bis Sie Ihren Platz eingenommen haben.



• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Veranstaltungen nicht besuchen.



• Es gibt keine Bewirtung. Sie können sich gerne Getränke & Essen mitbringen



• Bei schlechtem Wetter muss das Konzert am 17.8.2020 leider entfallen. Alle anderen Veranstaltungen werden bei schlechtem Wetter in den Infopavillon 955, Alter Postweg 1 (nebenan) verlegt.



Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!



Foto 1: Archiv Heimat- und Trachtenverein D'Lechauer e.V.