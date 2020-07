Sommerklänge im Lesepark: Blasorchester Königsbrunn - Traditionelle Blasmusik

Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr trotz der „Corona-Pandemie“ ein abwechslungsreiches Programm im Königsbrunner Lesepark anbieten können.

Mo., 17.8.2020 Blasorchester Königsbrunn - Traditionelle BlasmusikAus der Königsbrunner Kulturszene nicht wegzudenken ist das Jugendblasorchester und Blasorchester Königsbrunn e.V.Für sein diesjähriges Leseparkkonzert hat das Orchester eine bunte Mischung traditioneller Blasmusik, in gewohnter Qualität und Vielfalt, ausgewählt.Aufgrund der geltenden Hygienemaßgaben gibt es dieses Jahr jedoch einige Besonderheiten zu beachten:• Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, so dass die notwendigen Abstände eingehalten werden können. Bitte melden sie sich per Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de) telefonisch (08231/606260) oder persönlich verbindlich für die jeweilige Veranstaltung an. Wir benötigen die Namen und Telefonnummern aller Besucherinnen und Besucher.• Bitte denken Sie an einen Mund- & Nasenschutz und tragen Sie diesen bis Sie Ihren Platz eingenommen haben.• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Veranstaltungen nicht besuchen.• Es gibt keine Bewirtung. Sie können sich gerne Getränke & Essen mitbringen• Bei schlechtem Wetter muss das Konzert am 17.8.2020 leider entfallen. Alle anderen Veranstaltungen werden bei schlechtem Wetter in den Infopavillon 955, Alter Postweg 1 (nebenan) verlegt.Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!Foto 1: Anke MareschFoto 2: Kulturbüro Königsbrunn