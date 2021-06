Sommer im Park: Weidenflechten - Gartenobjekte

Weidenflechten Workshop mit Luzia Birle und Marion Kastner.

Luzia Birle entdeckte über die Freude an der Gartengestaltung auch die Liebe zur Weide. In zahlreichen Kursen, u.a. bei der vhs Königsbrunn, gibt sie schon seit Jahren diese Freude und Ihr Wissen weiter. In einem ca. 3-stündigen Workshop flechten und gestalten Sie unter fachkundiger Anleitung aus Weiden Dekoratives und Nützliches für Balkon oder Garten. Ihr Wunschobjekt wählen Sie aus zehn verschiedenen Gartenobjeten aus, wie z.B. Rankhilfen, Umrahmungen für Pflanzgefäße oder Halterungen für Pfingstrosen. Material und Gartenschere wird gestellt, ggf. bringen Sie sich Arbeitshandschuhe mit. Für den Kurs sindkeine Grundkenntnisse erforderlich.