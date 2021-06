Sommer im Park: Qigong chinesische Gesundheitsübung mit Maja Jonas

Qigong-Übungsreihe und Taiji-Präsentation im Park der Sinne

Qigong bezeichnet alte chinesische Gesundheitsübungen, die Körper, Geist und Seele in Harmonie bringen. Mit Hilfe von Gedankenkraft, gesteuerter Atmung und langsamen Bewegungen versuchen wir, den Energie-Fluss im Körper zu stärken, Blockaden zu lösen und Lebensfreude zu wecken. Auch wenn die Berge der höchsten Harmonie (Wudang-Berge/Hubei) in weiter Ferne liegen, bezeichnen sie eine Übungsreihe des Qigongs, die wir gemeinsam an diesem Abend erlernen werden. Abgerundet wird der Abend mit einer Vorführung aus dem Taiji Quan.