Sommer im Park: Open-Air-Veranstaltungen im Lesepark und Park der Sinne in Königsbrunn

Königsbrunn : Lesepark beim Mercateum |

Das Kulturbüro Königsbrunn eröffnet am Samstag, 12.06.2021 die Open-Air-Saison.

Unter dem Titel "Sommer im Park“ präsentieren örtliche Musikgruppen und Vereine sowie freischaffende Künstler und Dozenten der vhs Königsbrunn im Juni und Juli ein vielfältiges Kulturprogramm unter freiem Himmel. Die Veranstaltungen finden abwechselnd im Lesepark am Mercateum und im Park der Sinne an der Unteren Kreuzstraße statt.Sa., 12.06.2021, 15.00 Uhr Story Trip - Abenteuer erleben in KönigsbrunnSo., 13.06.2021, 15.00 Uhr "Das Einhorn Adelmar" von Gabriele Beier, Klexs TheaterMo., 14.06.2021, 19.00 Uhr Bergheimer TanzlmusiMi., 16.06.2021, 19.00 Uhr Geschichten im MärchengartenFr., 18.06.2021, 19.00 Uhr Qigong chinesische Gesundheitsübung mit Maja JonasMo., 12.07.2021, 19.00 Uhr Königsbrunner KammerorchesterDo., 15.07.2021, 19.00 Uhr Tu was für Körper, Geist und SeeleMo., 19.07.2021, 19.00 Uhr Heimat- und Volkstrachtenverein D’Lechauer KönigsbrunnDi., 20.07.2021, 19.00 Uhr Friends of GospelDo., 22.07.2021, 19.00 Uhr Königsbrunner SeemannschorFr., 23.07.2021, 19.00 Uhr Mantrasingen und Geschichten aus der indischen Götterwelt mit Linda Wilhelm und Holger LöchererSo., 25.07.2021, 15.00 Uhr Von Tapferen Helden und wundersamen PflanzenMo., 26.07.2021, 19.00 Uhr Vox CoronaDi., 27.07.2021, 19.00 Uhr Blasorchester KönigsbrunnDo., 29.07.2021, 17.30 Uhr Weidenflechten – Gartenobjekte, Workshop mit Luzia Birle und Marion KastnerDerzu den Veranstaltungen istAufgrund der begrenzten Besucher-/ Teilnehmerzahl ist allerdings eineerforderlich. Die Gesamtbroschüre zur Veranstaltungsreihe mit allen wichtigen Informationen und Hinweisen zur Corona-Situation ist im Kulturbüro, der Stadtbücherei und allen bekannten Auslagestellen erhältlich.