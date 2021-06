Sommer im Park: Königsbrunner Kammerorchester

Abendliche Serenade mit Werken aus Barock und Klassik.

Das »Königsbrunner Kammerorchester« (KKO) präsentiert in unterschiedlichen Besetzungen eine abendliche Serenade mit Werken aus Barock und Klassik. Das Orchester vereint routinierte Amateure und engagierte Berufsmusiker aller Generationen. Mit ca. 35 Musikern lässt der Verein Werke von der Barockzeit bis hin zur Moderne erklingen. Geleitet wird das Orchester von Christoph Teichner, u.a. Akademischer Rat am Lehrstuhl für Musikpädagogikder UNI Augsburg und Dozent an der städtischen Sing- und Musikschule Königsbrunn.