Sommer im Park: Friends of Gospel

Gospel-Serenade mit dem Chor des Hospizverein Christrose e.V. 

Der Chor des ökumenischen Hospizverein Christrose e.V., »Friends of Gospel«, führt bei seinem diesjährigen Konzert im Lesepark ein kurzweiliges Programm aus traditionellenGosepls und Spirituals auf. Der gemischte Chor besteht derzeit aus 14 aktiven Sänger*innen und wird geleitet von Rahel Beering. Friends of Gospel gestaltet neben Gottesdiensten,Hochzeiten, Taufen und Festen auch regelmäßig Adventskonzerte in den Seniorenheimen St. Hedwig und AWO Königsbrunn mit überwiegend bekannten Weihnachtsliedern.