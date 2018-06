Slam die Matrix

Königsbrunn : Jugendfreizeitstätte Matrix |

Am Freitag, den 29. 06. gibt es endlich die zweite Auflage unseres hauseigenen Poetry Slam! Unser Slam Master Horst Thieme hat wieder ein super spannendes Line up zusammengestellt. Neben den Münchnern Markus Berg, Bert Uschner (aka Slam Bert) und Lotte Sturmwind (bei Facebook unter Anna Sturmwind dabei) kommt aus Leipzig Bastian Mayerhofer und die Augsburger Vertreterin beim Bayernslam Ezgi Zengin vorbei!



Also da könnt ihr euch sicher sein: Langweilig wird’s bestimmt nicht. Als Warm-up gibts dann noch eine kleine musikalische Überraschung und schon steht einem großartigen Abend nichts mehr im Wege.



Hier nochmal die Facts zum mitschreiben oder kopieren (oder als Sprachnachricht zum einsprechen):



Einlass: 18 Uhr, Start 19 Uhr

Eintritt: 5 Euro (Schüler/Studenten) / 8 Euro (Erwachsene)

Wo: MatriX Königsbrunn, Alter Postweg 2, 86343 Königsbrunn