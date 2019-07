Skatenight durch Königsbrunn mit anschließender Rollschuhdisko

Königsbrunn : Hydro Tec Eisarena |

Die Skatenight als Abschluss-Highlight vom Rampa-Zampa Jugend-Sport-Festival am Samstag, 20. Juli um 19 Uhr ist ein Event für die ganze Familie. Die 4,2 km lange Strecke ist auch für Kinder geeignet. Mitmachen und dabei sein kann alles was rollt, aber keinen Motor hat. Auch Rollstuhlfahrer die sich die Strecke zutrauen können selbstverständlich mitmachen. Los geht es pünktlich an der Hydro-Tech Eisarena über die Gartenstraße zur Römerallee und über die Wertachstraße zurück zur Eishalle. Und noch was.... Die spektakulärsten Kostüme und Verkleidungen erhalten einen Preis. Also werdet kreativ. Nach der Runde durch Königsbrunn geht es direkt zur Rollschuhdisko in der Hydro-Tech Eisarena. Coole Musik und fetzige Showeinlagen der Augsburger Rolling Thunder runden den Abend ab. Der Eintritt ist frei und ein kostenloser Rollschuhverleih wird ebenfalls angeboten.

Also, seid dabei ... !!!