Silvia Doberenz - Stress ich, oder bin ich?!?

Na, wie geht’s Ihnen so?

Mehr als die Hälfte aller Deutschen fühlt sich gestresst.

Sie auch?

Herzlichen Glückwunsch – Sie gehören dazu.

Denn wer viel zu tun und keine Zeit hat, ist ein angesehenes Mitglied der Erfolgsgesellschaft und wird irgendwann für seinen Fleiß belohnt.

Zum Beispiel mit Burn-Out, Rückenschmerzen oder schlechter Laune.

Damit es nicht soweit kommt, entführt Silvia Doberenz ihr Publikum auf eine abenteuerliche Gratwanderung.

Zwischen Hamsterrad und Hängematte, Chill-Out-Area und Burn-Out-Reha , Neuronen und Neurosen stellt sie sich dabei wichtigen Lebensfragen:

Werde ich es am Ende meines Lebens bereuen, nicht noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben? Sind Roboter eigentlich die besseren Mütter? Macht Stress dick? Und hat das was damit zu tun, dass „Stressed“ rückwärts „Desserts“ heißt? Gibt es guten und bösen Stress? Wo ist mein Kaffee?

Gönnen Sie sich diesen (ent)spannenden Crashkurs im Lockerbleiben – denn:

Busy ist das neue Blöd!