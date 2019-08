Königsbrunn : EVG - Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn |

Nachmittag für die „Generation 55plus“ in der Evangelischen Gemeinschaft Unter dem Slogan „Spätlese – reif, gehaltvoll, wertvoll“ lädt die Evangelische Gemeinschaft am Donnerstag, 26. September, 15 Uhr zu einem geselligen Nachmittag ein.

„Sieben Privilegien von Christen“ - Pastor Reinhard Weber möchte mit den Teilnehmern sieben Privilegien von Christen aufspüren und darüber nachdenken, wie wir diese erlangen können.



Eingeladen sind Frauen und Männer der Generation 55plus. Erfahrungen austauschen, Singen, Kaffee, Kuchen und das Miteinander genießen.



Eintritt frei. Donnerstag, 26. September, 15.00 – ca. 16.30 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24.