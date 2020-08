SHARK – Die junge Generation beißt zu!

Königsbrunn : Amados Tanzclub |

SHARK ist seit Jahren DER Garant für eine schweißtreibende Live-Party! Volle Hallen und Zelte, sowieEngagements bei den Top-Events Süddeutschlands können nicht irren. Und jetzt beißt die neue junge

SHARK-Generation zu!

Die ultrahochauflösenden Full-LED-Bildschirmelemente bilden zusammen mit einer durchdachtenLicht- und Tontechnik das Grundgerüst der Show.Nicht nur in diesem Zusammenhang ist die Band immer einen Schritt voraus – auch auf der Bühnestehen auf jeder Instrumental- und Gesangs-Position Top-Musiker der Szene. An den Drums wütet Phil Eisenbart über die Bühnenbretter. Das junge Showtalent aus dem Nördlinger Ries bildet zusammen mit Bassist Manu Benninger den groovigen SHARK-Motor.Das neue Front-Trio am Gesang bilden seit diesem Jahr die 22-jährige Steffy Gold aus Nürnberg mitihrem unverkennbaren R’n’B-Charakter in der Stimme, Rockröhre Paty Dahl aus Oberfranken und Fabi Benninger – der stimmstarke blonde Sunnyboy aus Schwaben, der zusammen mit Bassist Manu die „Benninger-Brothers“ vereint. Werdet Augen- und Ohrenzeugen wie diese drei zu einer Einheit verschmelzen und so jede Partymenge zum Kochen bringen. Andrei Alexandru sorgt an den Saiten für mitreißende Gitarren-Riffs, während das Keyboard-Urgestein Markus „Leichti“ Leicht wie eh und je für das ultimative Sound-Gewitter zuständig ist!Die jungen Wilden haben natürlich brandheiße Musik aus den Charts, Partysongs, Rockklassiker,Dance und Discosounds im Gepäck. Beyoncé, Rammstein, Ed Sheeran, Andreas Gabalier, Macklemore, Madcon, Die Toten Hosen, AC/DC, Journey, Robbie Williams, P!nk, NDW uvm. – hier gibt es den krassen Stilmix gepaart mit innovativerShowtechnik. Eure Ohren werden Augen machen!

Live erleben in Königsbrunn im Disco-Biergarten mit begrenzter Anzahl an Sitzplätzen.

Mega Bühne – Lasershow – Pyrotec – Bedienung auf Skates und Livemusik.

Am 22.August ab 21:00 Uhr. Einlass ab 20:00 Uhr.



Infos auf amados-tanzclub.de