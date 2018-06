Schmatzmahl die gesunde und individuelle Ernährungsberatung für IHREN Hund

Schmatzmahl die Futterberatung individuell auf ihren Hund angepasst

Hat ihr Hund folgende Symptome wäre eine Beratung sehr sinnvoll:Aber auch gesteigertes aggressives Verhalten, Hyperaktivität, Unruhe, Trägheit, Unlust.Ist das der Fall, dann haben Sie sicherlich schon Vieles ausprobiert. Hätte es geholfen wären sie sicher nicht weiter auf der Suche nach einer Lösung. Häufig wird mit Tabletten und anderen Medikamenten versucht die Symptome zu behandeln oder zu unterdrücken ohne Ursachenforschung zu betreiben. Am Ende hat man Unmengen von Geld ausgegeben und die Leiden sind nicht weg, oder es kommen sogar andere Beschwerden dazu. Ich nenne dies ganz böse das "Medikamentenkarussell". Mit der "Richtigen" Ernährung lösen sich viele Probleme fast von Alleine da falsche Ernährung meist die Ursache der Beschwerden ist.Eine individuell angepasste Ernährung ist für unsere Tiere von entscheidender Wichtigkeit. Sie trägt einen großen Teil zur Heilung aber auch zur Gesunderhaltung unserer Hunde bei.Bei Erkrankungen der Organsysteme und sogar bei Verhaltensauffälligkeiten zeigt meist eine artgerechte auf den Hund individuell abgestimmte Fütterung erstaunliche Erfolge und aus einer ganzheitlichen Therapie ist der Punkt Ernährung nicht wegzudenken. Im Gegenteil, es ist einer der wichtigsten! Kein anderes Thema wird so häufig und leidenschaftlich diskutiert und bei keinem anderen Thema gehen die Meinungen so weit auseinander. Die Möglichkeiten der Fütterung sind fast unüberschaubar und genauso vielseitig sind die Ansichten.Fakt ist: es gibt nicht DAS FUTTER, welches für jedes Tier und jedes Problem die richtige Wahl ist. Man muss genau hinsehen und auch hier alle Aspekte berücksichtigen, um die Fütterungsvariante und die Futtersorte zu finden, die individuell am besten für den Hund geeignet ist. Wie gefährlich und vollgestopft mit Müll manches industrielle Fertigfutter ist möchte man sich gar nicht vorstellen. Viele Menschen füttern ihre Hunde regelrecht krank, und wissen nichts davon.Auch der heutzutage leichtfertige Umgang mit Chemie durch zu häufige Impfungen oder Wurmkuren, Spot On Präparate, Antibiotika, Cortison, Magensäureblocker... trägt sehr zur Schwächung des Immunsystems unserer Lieblinge bei und überlastet den Magen-Darm-Trakt.Ohne einen intakten Darm und ein starkes Immunsystem kann unser Hund nicht gesund und fit sein.Als Ernährungsberaterin für Hunde habe ich es mir zur Aufgabe gemacht mein Möglichstes zu geben damit auch Sie Ihren Hund satt, gesund und glücklich ernähren können.Informieren Sie sich auf meine Homepage, probieren Sie die gesundheitsfördernden kostenlosen Rezepte aus und lassen Sie sich beraten. Sie werden ihrem Liebling damit nur helfen!besuchen Sie mich auf https://www.schmatzmahl.de