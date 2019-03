Königsbrunn : Trachtenheim |

Osterheimatabend bei den Königsbrunner Trachtlern



Am Ostersonntag, 21.04.2019 19:30 Uhr findet im Saal im Trachtenheim Königsbrunn (Donauwörther Straße 46) der Heimatabend des Heimat- und Volkstrachtenvereins D’Lechauer e.V. statt.

Von der Jugend- und Aktivengruppe gibt es Volkstänze und Plattler sowie Figurentänze zu sehen. Außerdem sind Volksmusikgruppen des Vereins zu hören. Die Trachtenkapelle Königsbrunn, auch bekannt als die „Lumpenbacher“, begleitet den Abend musikalisch.



Information:

Karten 5,-€ an der Abendkasse

Reservierung:

Telefon: 08231 5036

per Mail: karten@dlechauer.de