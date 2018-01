Natalie Rohrer - Kinder dieser Welt

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Ein Musikerlebnis für die ganze Familie - das perfekte Event zum Anfang des Jahres. Handgemachte Popmusik mit Melodien und Texten, die nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen ansprechen.

Natalie Rohrer hat in den letzten zwei Jahren an einem Herzprojekt gearbeitet, das sie nun mit ihren Mithörern teilen möchte - ein Musikalbum „Kinder dieser Welt“ mit Liedern für die ganze Familie, das im Frühjahr 2018 auf den Markt kommt. Die Songs wird sie jetzt schon live auf der Bühne mit ihrer Band vorstellen. Die Premiere gibt die Singer- Songwriterin und erfahrene Musikpädagogin in ihrer Heimatstadt Königsbrunn. Mit singen, mit tanzen, mit reden ist gewünscht!

„Es war und ist eine besondere Herausforderung für mich. Kinder-Ohren sind sehr sensibel und nirgends sonst kriegt man ehrlicheres Feedback!“



Lasst Euch überraschen und entführen in Themen, die Familien das ganze Jahr über beschäftigen. Das macht gute Laune, regt aber auch zum nachdenken an. Und das Wichtigste dabei ist, Natalie Rohrers Musik kommt immer von Herzen und das wird Groß & Klein spüren.



Wir finden – ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk! Jetzt Tickets sichern!



Schaut auch vorbei auf: www.natalierohrer.de/kinder-dieser-welt

... sind wir nicht alle Kinder geblieben!





Tickets



- in der KleinKunstBühne Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2

- EDEKA Toth, Rosenstraße 2

- oder per email unter spiegelsaal@gmx.de



Infos unter 08231 - 60 94 39