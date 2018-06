Musik-Sonntag an Kirchweih in St. Johannes Königsbrunn

85 Jahre Posaunenchor

Am 157. Geburtstag der St. Johanneskirche in Königsbrunn steigt ein großes Fest in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde. Derkann aufBestand zurückblicken und bietet mit dem klassischen Posaunenchor und dem „pcOrchester“ unter Leitung von Sandra Möhring den musikalischen Rahmen des Festes. Schon zum 5. Mal findet der sogenannte Musik-Sonntag statt. Er ist für alle Generationen gedacht, bietet also auch Programm für Familien mit Kindern.

Festgottesdienst in St. Johannes und parallel Kindergottesdienst

Auftakt ist einmit Pfarrer Ernst Sperber. Dekanin Doris Sperber-Hartmann wird als Obfrau einige Bläser für ihr langjähriges Engagement ehren. Parallel findet im Gemeindezentrum vom Kindergottesdienstteam derstatt.

Buntes Programm

Anschließend gibt eszur Stärkung. Die Kirchengemeinde bietet eine Kirchenrallye, Schatzsuche u.a.m. an.

Kurz-Konzert

Um ca.. Passend zum Jubiläum werden Stücke präsentiert, deren Komponisten oder Interpreten ebenfalls Jubiläum feiern, so der King of Pop Michael Jackson, der 60. Geburtstag hätte oder die Augsburger Puppenkiste, die 70. Geburtstag feiert. Als Gesangssolistin darf Chris Munger angekündigt werden.

Johannesfeuer

Mit Abendliedern und Unterhaltungsmusik des Posaunenchors endet der Abend stimmungsvoll am. Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke sind günstig zu erwerben.