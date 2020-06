MatriX Quiz Night im Onlineformat ist ein voller Erfolg

Hinter der Show stecken Jugendliche, allen voran die beiden Quizmaster Georg Noll alias Schorsch sowie Fabian Heiserer alias Fabi. Mit zwei Wochen Vorbereitungszeit organisierten die beiden alles rund um die Show in der Online Edition. Fragen, Idee und auch die Umsetzung ins Onlineformat, technisches Fachwissen sowie die technische Ausführung. Natürlich mit weiteren Jugendlichen im Hintergrund und Unterstützung der MatriX Mitarbeiter. Eine kleine kreative Crew kreierte das Bühnenbild, bereitete die Technik vor und richtete die Kameras ein. Beim eigentlichen Kneipenquiz im YouTube Livestream rätselten unglaubliche 120 Teilnehmer und 30 Teams um die Wette. Nach drei Stunden Rätselspaß aus den Bereichen Allgemeinwissen, Musik, Promifragen, Denkaufgaben, Geografie, ging das Team "Mannheim" als Sieger hervor und erhielt einen 50 Euro Amazon Gutschein. Der 17jährige Königsbrunner Manuel Hagen und Lucas Hübner (22) aus Klosterlechfeld sorgten für einen reibungslosen technischen Ablauf."Es ist toll wie engagiert hier Jugendliche ihre Ideen einbringen und mitarbeiten. Wir wollen Jugendliche fördern und ihnen unterschiedlichste Möglichkeiten bieten Neues auszuprobieren" so Medienpädagoge Steve Klier aus dem MatriX.Die nächste Ouiz Night Online Edition findet am Samstag, 20. Juni 2020 statt. Also, seid dabei!