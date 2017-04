Mathematik-Frühling am Gymnasium Königsbrunn

Wie jedes Jahr finden zu Beginn des Frühlings zahlreiche Mathematikwettbewerbe statt, an denen viele Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Königsbrunn teilnehmen.

Tag der Mathematik für die Oberstufe in UlmDer Ablauf ist jedes Jahr der gleiche: extrem frühes Aufstehen (und das an einem Samstag), lange Zug- und Busfahrt zur Universität Ulm, ein Einzel- und ein Gruppenwettbewerb zwischen den über 100 Teilnehmern aus Bayern und Baden-Württemberg. Zur „Entspannung“ dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischendurch bei mathematischen Vorlesungen (z. B. darüber, wie Mathematik Menschen heilen und Verbrechen bekämpfen kann) schon mal Uniluft schnuppern. Vier Schülerinnen und Schüler aus Königsbrunn haben sich auch dieses Jahr am 11. März auf den Weg gemacht und bei allen Wettbewerben hervorragende Leistungen gezeigt.Känguru-WettbewerbDie Idee für diesen Mathematik-Wettbewerb stammt ursprünglich aus Australien (daher der Name). Seit 1995 beteiligen sich deutsche Schulen daran, seit 2003 auch das Gymnasium Königsbrunn. Jeweils am dritten Donnerstag im März (also in diesem Jahr am 16.03.) stellen sich deutschlandweit fast eine Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über zehntausend Schulen den durchaus anspruchsvollen Multiple-Choice-Aufgaben. Von den 200 Königsbrunner Gymnasiasten haben dieses Mal 24 Schülerinnen und Schüler einen Preis erzielt, d. h. sie gehören zu den besten 5 % aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der jeweiligen Jahrgangsstufe. Bis die Preise an der Schule ankommen, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, es bleibt für alle also spannend.Tag der Mathematik für die 5. bis 10. Klassen an der Universität Augsburg und in MünchenBereits seit vielen Jahren findet in München und Augsburg ein Tag der Mathematik für alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen statt, in diesem Jahr am Samstag, den 1. April. Insgesamt waren es über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (300 in Augsburg und über 500 in München). Dieser Tag besteht aus einem Gruppenwettbewerb, bei dem jedes Team zehn anspruchsvolle Knobelaufgaben lösen muss. Im Anschluss daran werden für die Schülerinnen und Schüler Workshops und Vorträge angeboten, während die Aufgaben von den Lehrerinnen und Lehrern korrigiert werden. Bei der Siegerehrung gibt es eine Besonderheit: Pro erzieltem Punkt wird ein Los mit der Mannschaftsnummer in eine große Lostrommel gelegt, aus der am Schluss eine Glücksfee die Gewinner zieht. So haben alle eine Chance auf einen Preis, wobei die Gewinnwahrscheinlichkeit umso höher ist, je mehr Aufgaben richtig gelöst werden. Ein Team der Klasse 6e des Gymnasiums Königsbrunn konnte genügend Aufgaben richtig lösen und hatte dazu noch das notwendige Quäntchen Glück: Marco, Gustav und Evander erzielten in ihrer Altersstufe einen ersten Preis. Marco und Gustav nehmen regelmäßig auch an anderen Mathematikwettbewerben teil und konnten in den letzten beiden Jahren bei der Mathematikolympiade große Erfolge erzielen.