„Malexkursionen“ – Ausstellung von Jürgen Hörauf

Vernissage mit musikalischer Umrahmung von Bianca Steinbusch und Tobias Ziegler.

Jürgen Hörauf präsentiert eine Auswahl von Werken, die während oder nach zahlreichen Malreisen entstanden sind. Diese führten ihn zusammen mit anderen Künstlern in Asien nach Thailand, Laos, Kambodscha und Myanmar. Weitere Bilder entstanden in Kuba, hier in Havanna und Trinidad. Die Mehrzahl der ausgestellten Kunstwerke zeigen die während dreier selber organisierten Marokko-Reisen entstandenen Impressionen. Auf den Reisen wurden Eindrücke der jeweiligen Länder in Skizzenbüchern und mit dem Foto als Studien festgehalten. Diese Studien waren die Grundlage für die künstlerische Ausarbeitung. Es wurden vor Ort inmitten der Einheimischen abseits ausgetretener Touristenpfade die farblichen und strukturellen Eindrücke mit den unterschiedlichsten Malmaterialien auf das Papier gebracht.Jürgen Hörauf, der Vorsitzende des Königsbrunner Künstlerkreises, ist prämierter Künstler, der im Jahre 2016 bei der Internationalen Kunstausstellung Wien den 1. Preis in der Kategorie "Mischtechnik" erhalten hat.Die Ausstellung kann bis 26.11.2019 während der Öffnungszeiten des Rathauses kostenfrei besichtigt werden.