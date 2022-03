MAIENBOWLE - mal anders

Königsbrunn : Gemeindesaal St. Johannes |

Kein Mai in Königsbrunn ohne die MAIENBOWLE vom Seemanns-Chor. Das galt lange Zeit in unserer Stadt. Die letzten zwei Jahre haben wir hoffnungsvoll ankündigen, dann mit Bedauern absagen und letztlich auf die traditionelle Festveranstaltung verzichten müssen. Ein unsichtbarer, klitzekleiner Virus brachte die Welt durcheinander und ist leider immer noch aktiv. Die sehnlichst erwünschten Erleichterungen erlauben dem Chor zwar wieder aufzutreten, allerdings unter eingeschränkten, aktuellen Bedingungen.

Vorfreuden Aber es erfreut Sänger, Freunde und Freundinnen unseres Chores: Die Seemänner sind wieder da, wo sie in Königsbrunn zur Maienzeit zu stehen haben, nämlich auf der großen Bühne im Gemeinde-Zentrum St. Johannes. Sie laden auf ein Wiedersehen und Wiederhören zu ihrem Konzert herzlichst ein. Was wird anders sein? So liebevoll die Lebensgefährtinnen der Seemänner jedes Jahr erneut mit köstlichen Kuchen- und Tortenkreationen auch zu überraschen wussten, eine solche Verköstigung bei ein, zwei Tassen Kaffee muss heuer entfallen. Auch die bunt geschmückten Tischreihen wird so manche treue Seele des Maien-Konzerts schmerzlich vermissen. Die Zeiten geben obendrein zum unbeschwerten Jubel wenig Anlass.

Der Chor möchte seine Besucher und Besucherinnen mit seinen maritimen Liedern nicht nur mitnehmen in die Welt der Shanties, der maritimen Lieder von Matrosen, Schiffen und dem großen weiten Meer. Es sind die gefühlten Klangerlebnisse sonorer Männerstimmen bei den bekannten und neuen Liedern aus der Seefahrt, von der Fremde, dem Fern- und Heimweh, die uns in diesen angespannten Zeiten Trost spenden wollen. Wir alle können diesen Zuspruch gebrauchen. Ganz bewusst wollen wir mit einem Teil des Eintrittspreises einen Beitrag zur Hilfe der Flüchtlinge aus der Ukraine leisten; für Ukrainer, die ihre Heimat verlassen haben, sicherlich nicht aus Fernweh, sondern weil sie ihr nacktes Leben retten mussten. Unsere Spende ist gering, aber von tiefem Mitgefühl und ganzem Herzen getragen. Unser musikalische Anspruch Die Seemänner freuen sich einmal mehr auf ihre Gäste, Fans, Freunde, Interessierte und Neugierige, wenn sie mit frischem Elan, fortschrittlichem Lied-Arrangement und neuen Seemannsliedern im evangelischen Gemeinde-Zentrum aufwarten. Chorleiter Andreas Lübke versichert: „Es bleibt ein Konzert und kein gemütliches Zusammensitzen in einer Kneipe, wo man vor sich hin singt. Das ist zwar auch schön, aber hier bei der MAIENBOWLE haben wir insbesondere unsere musikalische Leistung für die Zuhörer zu erbringen“, so der waschechte Hamburger Jung. Andreas wird erneut mit strammen Regiment und sicherem Auftreten seiner Seemänner überzeugen, was beliebten Melodien, unvergänglichen Evergreens ebenso wie neuen Liedern gut tut und spürbar bleibt: Seine ganz besondere Liebe, seine natürliche Verbundenheit zum maritimen Liedgut, zu Shanties, Häfen, Sehnsucht, Meer und Wind. Freuen Sie sich mit den „Blauen Jungs“ auf das sinnfällige Eingangs-Medley „Mit Gesang und Humor“ und einen gemeinsamen Sonntags-Nachmittag im Wonnemonat Mai. Eintrittskarten Der Königsbrunner Seemanns-Chor lädt ein zu seiner traditionellen MAIENBOWLE am Sonntag, 1. Mai 2022 um 15.00 Uhr ins Gemeindezentrum St. Johannes, Königsbrunn, Friedhofstraße 2. Eintrittskarten sind ab Montag, 4. April 2022 erhältlich im Kulturbüro der Stadt Königsbrunn, Marktplatz 9 und in der Stadtbücherei, Schwabenstraße 43 – Telefon 08231/ 606-260 sowie online unter dem Ticketsystem ReserviX.