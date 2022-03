Märchen - Malwettbewerb

malt uns euer Lieblingsmärchen und gewinnt tolle Preise bei unserem. In Königsbrunn dreht sichalles um. Euch erwarten viele tolle Veranstaltungen, auf die ihr euch freuen könnt. Doch schon vorher freuen wir uns über eure Kunstwerke.Mitmachen könnt ihr, wenn ihr zwischenundalt seid. Die Bewertung erfolgt dann in zwei Altersgruppen. Gebt eure Bilder (bis max. DIN-A3-Format) bitte bis zum 25.4.2022 um 12:00 Uhr bei folgender Stelle ab:Kulturbüro KönigsbrunnMarktplatz 986343 KönigsbrunnVergesst bitte nicht euren, euer, eureund eureoder E-Mailadresse anzugeben, damit wir euch benachrichtigen können, wenn ihr gewonnen habt.Im Anschluss an die Preisverleihung sind die Gewinnerbilder dort bis zum 22.05.2022 ausgestellt. Alle eingesandten Bilder können nur bis zum 29.07.2022 bei Deiner Abgabestelle wieder abgeholt werden.