Männer sind alle Verbrecher..... Frauen sind auch keine Engel

Königsbrunn : KleinKunstBühne Königsbrunn

Wann ist ein Mann ein Mann?

Und welche Geheimnisse verbergen sich in Frauenherzen?



Mit viel Sinn für die Komik des Liebeslebens singen und tanzen sich Verena Cereni-Nießner & Johanna Effenberger durch die Musik der letzten hundert Jahre.

Von frechen Chansons der 1920er führt die Zeitreise über flotte Songs der Wirtschaftswunderzeit, herrlich geschmerzte Schlager der 60er und das Disco-Fieber der 70er auf der Neuen Deutschen Welle bis ins Hier und Jetzt.

Freuen Sie sich auf neue Versionen von Kurt Weill, Marlene und Conny Froboess!

Entdecken Sie in scheinbar harmlosen Melodien verruchten Charme, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung.

Erleben Sie schmachtende Sehnsucht, spektakuläre Lässigkeit und ansteckende Freude

beim Spiel damit, was "typisch Mann" und "Frau" ist!