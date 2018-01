Lizzy Aumeier - JA ich WILL

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

JA ICH WILL! - So der Titel des neuesten Programms der oberpfälzer Kabarettistin Lizzy Aumeier.​



Es lohnt sich nicht mehr Geld zu sparen…



Aus den aktuellen Scheidungszahlen zu schließen, lohnt es sich auch nicht mehr zu heiraten, oder Kinder in die Welt zu setzen.​



Lizzy Aumeier´s bizarre Gedankenwelt entführt Sie auf eine witzige und turbulente Reise, von der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum.​



Musikalisch abgerundet von Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier, sowie Lizzy Aumeier am Kontrabass.​



Preisgekröntes Kabarett, u.a. Deutscher Kabarettpreis 2010 uns Bayerischer Kabarettpreis 2012​



Einlass: 18:30 Uhr ​



Ort: Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2, 86343 Königsbrunn​



Karten hierfür gibt es hier im Ticketshop und unter www.reservix.de im Vorverkauf für € 27,00.



Infos unter: 08231 - 60 94 39