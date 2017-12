Königsbrunn : Jugendfreizeitstätte Matrix |

| Double headliner Show in der Matrix



Die Metal Ladies von revolution Eve und die schweizer Powermetalgruppe Maxxwell rocken am Samstag, den 16. Dezember ab 20 Uhr die Matrix in Königsbrunn.

Für alle, die bisher schon megaviel Bratwurst, Schupfnudeln oder Ähnliches verzehrt haben gibt es in der Matrix den optimalen Rock Tanzworkout. Eintritt 12 im VVK und 15 and der AK