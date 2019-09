Literarische Matinee im Lesecafe - Moderne Märchen- und Abenteuerromane

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Der Literaturkreis Königsbrunn und die Stadtbücherei laden alle ein, die Freude am Lesen haben.

Nach dem Sommer gibt es diesmal moderne Märchen- und Abenteuerrome.

Das Genre der modernen Abenteuerromane wird Brigitte Dlugosch vorstellen. Dazu gehören Romane wie ‚Das Floß der Medusa‘ von Franzobel, ‚Die Vermessung der Welt‘ von Daniel Kehlmann, sowie ‚‘Die Schrecken des Eises und der Finsternis‘ von Christoph Ransmayr vor. Es geht dabei um das Verhalten in extremen Situationen und den verschiedenen charakterlichen Entwicklungen, die in allen drei Titeln zum Tragen kommen.



Ines Knopp dagegen stellt den Erzähler und Autor Rafik Schami vor. Er erzählt wunderbare Märchen aus dem Orient und schreibt spannende Romane, in denen er den arabischen Alltag ebenso einfließen lässt, wie seine Erfahrungen als Migrant in Deutschland. Als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwartsliteratur, der bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, spricht er mit seinen Werken alle Altersgruppen und Genre an.



In der gemütlichen Atmosphäre des Lesecafes erwartet Sie wieder ein kurzweiliger und spannender Vormittag.