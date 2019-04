Literarische Matinee im Lesecafe – Martin Suter und Celeste Ng

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Der Literaturkreis Königsbrunn und die Stadtbücherei laden alle ein, die Freude am Lesen haben. Dieses Mal erwartet Sie ein ausführliches Porträt von Martin Suter, präsentiert von Hilde Mühsam. Marion Kehlenbach stellt Celeste Ng mit ihren beiden Werken vor.

Umgeben von der Fülle an Büchern gibt es Kostbarbeiten zu entdecken und dabei ein wenig Durchblick in das riesige Angebot des deutschen Buchmarkts zu erhalten. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee stellen die Mitglieder des Literaturkreises persönliche Lieblingsbücher zu bestimmten Themen und außergewöhnliche Titel vor. In der gemütlichen Atmosphäre des Lesecafes erwartet Sie ein kurzweiliger und interessanter Vormittag.