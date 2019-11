Literarische Matinee im Lesecafe - Freundschaft in der Literatur und eine außergewöhnliche Biografie

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Der Literaturkreis Königsbrunn und die Stadtbücherei laden alle ein, die Freude am Lesen haben. Dieses Mal stellt Helga Heilmann „Witwe im Wahn“ von Oliver Hilmes vor. Sie präsentiert die bislang ausführlichste und am besten recherchierte Biografie Alma Mahler-Werfels vor.

Hilde Mühsam hat sich Bücher zum Thema Freundschaft vorgenommen. Sie zeigt eine ganze Bandbreite dieses doch emotionalen Themas. Ina Schmidts Titel „Auf die Freundschaft“ zeigt eine philosophische Betrachtung. In dem Buch von Amor Oz stecken ganz besondere Erzählungen, jede von ihnen geradezu ein literarisches Kleinod. Zum Schluß gibt es dann humorvoll-hintergründiges mit dem Titel „Lieber allein als gar keine Freunde“ von Anja Rützel.

In der gemütlichen Atmosphäre des Lesecafes erwartet Sie ein kurzweiliger und interessanter Vormittag.