Lesung "Theodor Fontane" mit Jörg Stuttmann

„Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland

…. ein Birnbaum in seinem Garten stand“: Unvergesslich ist dieses Gedicht von, denn nahezu jederhat den Klassiker in seiner Schulzeit auswendig lernen müssen.stellt seinem Publikum Fontane jedoch nicht nur in seiner literarischen Bedeutung vor, sondern zeichnet das Leben des Schriftstellers nach, von seiner Herkunft aus einer Hugenottenfamilie und seinem Beruf als Apotheker, den er letztendlich zugunsten einer Tätigkeit als freier Autor, Journalist und Theaterkritiker aufgegeben hat.