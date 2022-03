Lesetipps mit Kurt Idrizovic

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Buch macht kluch – Bücher machen klücher



Nun ist es soweit. Endlich kann die Augsburger und die Königsbrunner Literatur‐Szene infrastrukturell zusammenwachsen. Jetzt ist die Straßenbahnverbindung der beiden Städte eingeweiht und wie seit vielen Jahren, hat sich Buchhändler und Literatur‐Veranstalter Kurt Idrizovic (Buchhandlung am Obstmarkt) angekündigt. Über Jahre hinweg hat er die fehlende Straßenbahnverbindung vermisst. Wenn das Michel de Montaigne noch erlebt hätte (1580 über Königsbrunn nach Augsburg gereist). Er freut sich sehr auf Leser und Leserinnen (und solche, die es werden wollen).



Er bringt viele Neuigkeiten aus der aufregenden Welt der AutorInnen, Verlage und Bibliotheken mit. Was muss gelesen werden, was kann beruhigt vergessen werden? Alles kommt auf den Prüfstand und wird gewogen, bewertet, empfohlen, besprochen und natürlich auch verworfen. Buchcovers werden nachgestellt, Textstellen gemeinsam gelesen, erstmalig wird anhand von Spontan‐Umfragen eine Königsbrunner‐LeserInnen‐Soziologie erstellt. Und das alles und mehr in vollem Präsenz!



Kurt Idrizovic verlässt sein Augsburger Home‐Office und freut sich auf ein hochkonzentriertes Publikum. Im Anschluss an die Lesung gibt es beim Literatur‐Quiz für ausgeschlafene BücherfreundInnen viele Buchpreise zu gewinnen.



Eintritt frei | Weitere Informationen und Anmeldung in der Stadtbücherei