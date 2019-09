Lars Redlich - Best of...! (Musik Comedian)

dancepoint Culture & Comedy präsentiert heute den Musik Comedian Lars Redlich mit seiner Best of...!-Show.



«Mit Lars Redlich wächst gerade einer der kommenden großen, vielseitigen Entertainer dieses Landes heran» schreibt die Berliner Morgenpost über den Ausnahmekünstler aus Berlin. Wie kaum ein anderer besitzt Lars Redlich die Fähigkeit, sowohl als Sänger auf großen Showbühnen, als sympathischer Moderator vor der Kamera, als auch als Musik-Kabarettist und Comedian die Zuschauer zu unterhalten und mitzureißen.

Er war mehrfach Solist bei "Disney in Concert", verkörperte diverse Hauptrollen in großen Musicalproduktionen, wie u.a. "Danny Zuko" bei der Europatour von "Grease", "Dr. Frank'n'Furter" in der "Rocky Horror Show" oder "Ché" in "Evita", ist Preisträger beim renommierten Bundeswettbewerb Gesang und war Top-Act im größten Revue Theater Europas, dem Berliner Friedrichstadt Palast und brillierte zuletzt beim Classic Open Air Festival am Berliner Gendarmenmarkt als Multiinstrumentalist, Sänger und Gastgeber.Als charmanter Gastgeber moderiert er regelmäßig Firmenevents und stand u.a. für die große Silvestershow des rbb zusammen mit Jürgen von der Lippe oder der für ihn konzipierten Weihnachtsshow "Lars' Christmas" vor der Kamera.In seiner einzigartigen Comedy-Soloshow "Lars But Not Least!" kombiniert der Tausendsassa seine Musikalität mit viel Selbstironie und intelligentem Humor. "Lars But Not Least!" wurde mit diversen renommierten Kabarett-Preisen ausgezeichnet und begeistert Publikum und Presse, ob in New York, Berlin oder sogar in Durlangen im Allgäu.«EINE GRANDIOSE UNTERHALTUNGSSHOW » Main EchoTickets erhalten Sie über unseren Ticketshop unter tickets.tsc-dancepoint.de