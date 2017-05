Lange Museumsnacht: Termin nicht verpassen!

Mit dabei sind das Archäologisches Museum, die Ausstellung zur Schlacht auf dem Lechfeld, das Naturmuseum, das Mercateumund das LechfeldmuseumDie Lange Museumsnacht wird von dem Königsbrunner Kammerorchester vor dem Rathaus eröffnet. Alle Museen haben danach von 19.00 bis 24.00 Uhr geöffnet und bieten sowohl Führungen, als auch freie Besichtigungen an. Jedes Museum präsentiert ganz besondere Schätze, die Sie sich unbedingt ansehen sollten. In großen Gruppen mit Freunden und Familie macht das natürlich noch mehr Spaß. Das Rahmenprogramm ist natürlich in diesem Jahr wieder unterhaltsam und lädt zum Museums-Hopping, sowie zum Verweilen ein.Vor jedem Museum erwarten Sie kleine Konzerteinlagen und an vielen Stellen können Sie sich auf kulinarische Angebote und Getränke freuen. „Wie im vergangenen Jahr haben wir uns einen besonderen Shuttleservice einfallen lassen und bringen kostenlos mit Auto, Kutsche und Rikschas von und zu den verschiedenen Museen“, erzählt die Leiterin des Kulturbüros, Ursula Off -Melcher.