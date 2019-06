Das Kulturbüro öffnet alle Museen gleichzeitig,



in diesem Jahr erstmals das Mithraeum. Außerdemdas Archäologische Museum, die Ausstellungzur Schlacht auf dem Lechfeld, das Naturmuseum,das Mercateum und das Lechfeldmuseum.Die Lange Museumsnacht wird um 19.30 Uhrvon dem Königsbrunner Kammerorchester vordem Rathaus eröffnet. Alle Museen habenbis 24.00 Uhr geöffnet, das Mithraeum bis22.30 Uhr, und bieten sowohl Führungen,als auch freie Besichtigungen an. Jedes Museumpräsentiert ganz besondere Schätze, die Siesich unbedingt ansehen sollten. Das Rahmenprogrammist auch in diesem Jahr wieder sehrunterhaltsam und lädt zum Museums-Hopping,sowie zum Verweilen ein.Erstmals beteiligt sich auch der SchiffsmodellbauvereinSOS Titanic e.V. Königsbrunn, mitverschiedenen Schiffsmodellen vom 19 Jhdt. biszur heutigen Zeit, einigeSchiffe werden rund umdas Mercateum zu Wassergelassen.Vor jedem Museum erwarten Sie Kurzkonzerte und an mehreren Stellen können Siesich auf kulinarische Angeboteund Getränke freuen.UnsereShuttles bringen Sie vonMuseumzu Museum. Rikscha,Auto und Kutsche stehenkostenlosfür Sie bereit.Die Eröffnung findet vor dem Rathaus statt.Eintritt frei,weitere Informationenim Kulturbüro erhältlich.