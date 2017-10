La Bohème – ein Genuß für alle Sinne

Königsbrunn : Cineplex Königsbrunn |

Zum Tag der deutschen Einheit lud das Cineplex Königsbrunn die Klassikfans zu Giacomo Puccini´s „La Bohème“. Die Live-Übertragung aus dem Royal Opera House begeisterte die treuen Gäste wieder aufs Neue und war ein Genuß für das Auge und die Ohren. In der Pause sorgte das La Divina mit einem spektakulären Opernkulinarium für den Geschmacksgenuß und rundete den Abend kulinarisch ab. Großes Lob durfte sich das Cineplex dieses Mal zukommen lassen:

„der persönliche Empfang und das Ganze Paket mit Garderobe, Sektempfang, rotem Teppich und dem tollen Kulinarium wäre einzigartig und einfach toll.“ Für genau diese Momente arbeiten wir doch am liebsten, mit dem genialen Gefühl, dass wir den Gästen einen tollen Abend bereitet haben!!!Zu „La Bohème“:Der gefeierte Regisseur Richard leitet eine neue Produktion von Puccinis La bohème. Die Oper, unwiderstehlich in ihrer sinnigen, leidenschaftlichen Verschmelzung von Komödie und Tragödie, stellt eine Gruppe junger Künstler ins Zentrum, die sich in Paris, der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, als Bohemiens durchs Leben schlagen. La bohème, Puccinis romantische Schilderung der Pariser Bohème mit unvergesslicher Musik und einer Liebesgeschichte aus dem Alltag hat das Publikum in aller Welt begeistert und gehört heute zu den beliebtesten Opern.