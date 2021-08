Kurt Knabenschuh & Otiz - Wer ist hier der Boss?

Königsbrunn : Gaststätte "Zum Trachtenheim" |

Kurt Knabenschuh & Otiz:

„Wer ist der Boss?“

Oder…

„Ist das Ihr Hund, der sich gerade am Buffet bedient?“

Alltagskabarett & Comedy - Mit und ohne Bulldogge

Das neue Programm von Kurt Knabenschuh

Eines Tages war Kurt Knabenschuh durch gewisse Umstände genötigt, seinen

Hund mit auf die Bühne zu nehmen….

Indes…

Hier handelt es sich nicht um einen kleinen, süßen Zwergpudel, der mit

Schleifchen im Haar auf dem Seil tanzen und diverse Operettenouvertüren auf der Querflöte spielen kann.

Nein, es geht um einen ausgewachsenen Englische Bulldoggenrüden.

Charmant, aber dickköpfig. Und nicht unbedingt der Schönste.

So ein Hund, an dem sich die Geister scheiden. Die einen finden ihn kraftvoll

und charismatisch.

Andererseits gibt es Menschen, die bei seinem Anblick das eigene, schrill

kläffende 4-6 cm große Furzkissen namens „Ursus“ panisch auf den Arm

nehmen und „Nein, nein! Weg, weg!“ wispern.

Skurrile Begegnungen auf Hundebene. Zum Beispiel von „Huschi-Wuschi“ und „Bootcamp-Hundeschulen“

Und natürlich auch mit anderen, neuen Geschichten der Kategorie

„Alltagskabarett“.

Mit dem von Kurt Knabenschuh bekannten Wortwitz und trockenem Humor.