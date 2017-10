Kulturpreis für das Jahr 2017

Warum sollten Sie nominieren:

Wen können Sie nominieren:

Wie können Sie nominieren

Wann erfahren Sie, wer den Preis erhält:

BISHER AUSGEZEICHNET WURDEN:

Kulturpreis:

Anerkennungspreise zum Kulturpreis:

sucht wieder für dasden/ die Kulturpreisträger/in und ist gespannt auf die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger der Brunnenstadt. Bereits 19 Preisverleihungen fanden seit 1995 statt und viele der Ausgezeichneten sind noch bis heute ein wichtiger Bestandteil der Königsbrunner Kultur. Eine genaue Auflistung der Preisträger finden Sie am Ende des Textes.Sich im Bereich Kultur zu engagieren ist eine Bereicherung! Nicht nur für die Person auch für das Umfeld. Um die Wertschätzung dieses Engagement zu zeigen können Sie nominieren und der Stadtrat abstimmen. Der Preisträger erhält neben dem Titel mit Urkunde, den Preis auch ein Preisgeld von bis zu 1.000€!Die Preisträger können Einzelpersonen oder Gruppen und es können sowohl berufliche als auch nichtberufliche Leistungen sein. Berücksichtigt werden dabei herausragende Leistungen in folgenden Bereichen:Musik, Theater, Tanz, Literatur, Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei, Architektur, Heimat- und Brauchtumspflege, Wissenschaft und Forschung.Ihnen fällt sofort jemand ein? Dann schicken Sie bis 31. Oktober 2017 Ihren Vorschlag schriftlich and das Kulturbüro, Marktplatz 9.Die Preisträger/innen werden 2018 bekannt gegeben. Es wird eine öffentliche Kulturpreisverleihung stattfinden, bei der die Preisträger sich präsentieren!1. 1995 Liederkranz2. 1996 Hans Eisele3. 1998 D’Lechauer4. 2000 Familie Scherer5. 2002 Evangelischer Posaunenchor6. 2003 Hermann Kolb7. 2004 Josef Hauber8. 2005 Dr. Armin Strohmeyr9. 2006 Friedrich Kuhn10. 2007 Seemannschor des KSC11. 2008 Theatergruppe Königsbrunn e. V.12. 2009 Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte13. 2012 Günther Groß14. 2013 Blasorchester15. 2015 CCK Fantasia1. 1995 Julia Hutfless2. 1995 Christoph Kusterer3. 1996 Geschwister Miryam, Ester und Rut Nothelfer4. 1999 Junger Kammerchor5. 1999 Die Muffels6. 2000 Theater KiDS7. 2001 Cornelia Harbauer8. 2001 Christoph Teichner9. 2001 Martin Berky10. 2001Podratzky Elke11. 2001 Dannwolf Elke12. 2001 Dannwolf Jochen13. 2002 Lothar Kolb14. 2003 Projektgruppe Gymnasium15. 2003 Tanzgruppe Brunnenschule16. 2005 Cornelia Kempf17. 2006 Limited Edition18. 2008 Bigband des Gymnasiums19. 2009 Nuri Kim20. 2010 Fleix Bönigk21. 2010 Manga-Gruppe des KKK22. 2012 Akkordeonorchester »Monday Evening«23. 2013 NoSpam24. 2013 Veronika Raila25. 2015 YAK- Young Art Königsbrunn