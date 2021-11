Kultureller Jahresrückblick 2021 - Kulturbüro Königsbrunn

Königsbrunn : Kulturbüro |

„Rausgehn – Kultur entdecken“ Das kulturelle Jahresmotto 2021

Das Kulturleben 2021 wurde wie schon 2020 wesentlich durch die Pandemie geprägt. Schon der traditionelle Veranstaltungsauftakt mit dem Dreikönigskonzert musste aufgrund der Bestimmungen entfallen. Entsprechend dem städtischen Jahresmotto gab es bereits während des Lockdowns, beispielsweise in Form von Schaufensterausstellungen, draußen reichlich Königsbrunner Kultur zu erleben.Unter dem Titel „Sommer im Park“ fanden im Park neben dem Mercateum sowie im Park der Sinne verschiedenste Programmpunkte statt. Im Juni und Juli wurden neben einem üppigen musikalischen Programm, welches überwiegend durch die Königsbrunner Musikvereine und Chöre gestaltet wurde, auch Entspannungs- und Meditationstechniken zum Ausprobieren, eine musikalisch-szenische Lesung, Märchenerzählungen für Erwachsene, Mantrasingen oder Weidenflechten angeboten.In Kooperation mit dem Cineplex Königsbrunn fand der allseits bekannte Kinosommer wie gewohnt im Hans-Wenninger-Stadion statt. Vom 30. Juli bis 1. August und vom 5. bis 8. August wurde eine bunte Auswahl aus den neuesten Filmen gezeigt.Zu Beginn des Jahres, als Veranstaltungen und Ausstellungen verboten waren, zeigten wir in unseren Schaufensterausstellungen im Kulturbüro und der Stadtbücherei einige Highlights der ursprünglich im Rathaus geplanten Ausstellungen. So konnten Passanten einen Blick auf die Ausstellungen „AWO MEER PLASTIK!“, „Fair Trade“ sowie „Königsbrunn – städtische Blühstreifen und ihre Bewohner“ werfen. Eine Finissage zur Letzteren fand passenderweise zum Tag der Umwelt direkt auf einem der städtischen Blühstreifen statt. Ab Sommer gab es im Foyer des Rathauses die Jahresausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises, die Wanderausstellung „Energiewende“ und schließlich die Fotografie-Ausstellung „Luftbilder 1971 - 2021“ zu sehen.Eigentlich dazu gedacht die Jugendlichen aus verschiedenen Schulen zusammenzubringen und gemeinsame Projekte zu entwickeln, mussten die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr auch bei den Jugendkulturwochen streng getrennt arbeiten. Zum ersten Mal waren auch die Kindergärten bei den Jugendkulturwochen eingebunden. Und so können wir mit Stolz sagen, dass die Straßenbahnbaustelle in Königsbrunn einige Wochen lang die schönste Baustelle weit und breit war und die vielfältigen, bunten und durchdachten Banner alle Passanten zutiefst erfreut haben.Dass die vielen engagierten Anbieterinnen und Anbieter eine verkleinerte, aber dennoch bunte Auswahl an spannenden Ferienaktivitäten möglich machten, war sowohl für das Kulturbüro, als auch für die Kinder und Jugendlichen eine große Bereicherung. Die Veranstalterinnen und Veranstalter kreierten insgesamt 136 verschiedene Kurse, die die Ferienzeit zu etwas ganz Besonderem machten. Allen Anbietern, die ihr Programm aufgrund der strengen Corona-Auflagen bedauerlicherweise nicht durchführen konnten, sind wir für die grundsätzliche Bereitschaft sehr dankbar und freuen uns schon auf das nächste Ferienprogramm.Wie immer in Kooperation mit der Universität Augsburg und bereits zum 9. Mal startete der Königsbrunner Campus im Juni. Beim ersten Vortrag informierte Dr. Christian Thiel seine Besucher über Tricks und Täuschungen von Betrügern. Weiter ging es mit Aufregendem über unseren Lebensmittelkonsum, einem Vortrag von Dr. Tobias Gaugler und Amelie Michalke. Eine Vorführung des höflichen Roboters Reeti bekamen die Zuschauer beim dritten Campus-Abend mit Hannes Ritschel und dem Thema „Roboter Knigge“. „Spielst du noch oder lernst du schon?“ lautete der Titel des Vortrags, mit dem Dr. Marietta Menner und Julia Thurner-Irmler die Reihe für dieses Jahr beendeten.Nach mehreren Corona-bedingten Verschiebungen, konnte im Oktober endlich der Königsbrunner Kulturpreis sowie der dazugehörige Anerkennungspreis vergeben werden. Dr. Eberhard Pfeuffer erhielt für sein Engagement bei der Sichtung, Sicherung und Beurteilung des Nachlasses von Dr. Heinz Fischer den Kulturpreis für das Jahr 2019. Trägerin des Anerkennungspreises wurde Monika Galkin, die sich, sowohl als Musiklehrerin, als auch in verschiedenen Ensembles, sehr in der musikalischen Gestaltung unserer Stadt engagiert hat. Bei der festlichen Verleihungszeremonie am 29. Oktober beeindruckte das Königsbrunner Kammerorchester unter der Leitung von Dr. Christoph Teichner sowie Nikolai Galkin (Bass solo) und Franziska Lohmann (Harfe solo) das Publikum mit ihrer musikalischen Untermalung.Im Rahmen der MovieClassiX-Filmreihe wurde am 10. November der Dokumentarfilm „Die Stille schreit“ vom Augsburger Regisseur Josef Pröll unter Mitarbeit von Mariam Pröll gezeigt. Im Anschluss daran bot die Podiumsdiskussion zwischen Kulturbüroleitung Rebecca Ribarek, Stadträtin Andrea Collisi und Josef Pröll den Zuschauern die Möglichkeit, direkte Fragen an den Regisseur zu stellen.Statt wie gewohnt Ende November, fand der diesjährige Archivherbst bereits am 12. November statt. Über die Geschichte von Pfarrer Sebastian Kneipp, welcher untrennbar mit seiner einzigartigen Naturheillehre verbunden ist, referierte Werner Büchele in Vertretung für Petra Nocker, Kurdirektorin der Stadt Bad Wörishofen.Dieses Jahr ging auch an den Museen nicht spurlos vorbei. Führungen konnten aufgrund der besonderen Umstände leider nur begrenzt durchgeführt werden, Besichtigungen zu den Wochenend-Öffnungszeiten waren hingegen möglich und wurden von den Bürgerinnen und Bürgern gerne genutzt.Die Stadtbücherei musste ebenfalls zu neuen Formaten und Angeboten greifen um die Leserinnen und Leser während des Lockdowns zu erreichen. Neben Bücherlieferungen und Überraschungsbuchpaketen hielt die Bücherei viele Onlineveranstaltungen für kleine und große Leserinnen und Leser bereit. Von Mutmachmärchen, die gemeinsam mit Petra Fischer während der Ausstellung „AWO MEER PLASTIK“ durchgeführt wurden, bis hin zu Bastelstunden für Kinder, jeder konnte etwas für sich entdecken.Ab Mitte des Jahres konnten wieder Lesungen in der Bücherei stattfinden und auch Kinder und Jugendliche fanden bei vielen Klassenführungen den Weg in die Bücherei und zum neu entwickelten Bilderbuchspaziergang „Storytrip“ in den Freizeitpark West.Während des ersten Halbjahres 2021 durften auch bei der VHS keine Präsenzkurse stattfinden. Das Team der VHS versuchte mit Onlinekursen und Onlinevorträgen die Teilnehmenden weiterhin zu unterrichten und erreichen. Ab Juli konnten immerhin 75% der Kurse (verglichen mit 2019) gestartet werden. Freuen Sie sich auch im nächsten Jahr auf eine bunte Auswahl an Kursen und Vorträgen von Ihrer Volkshochschule in Königsbrunn.