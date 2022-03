Kulturelle Gautscheröffnung

Königsbrunn : Kunstkarree im Rathausfoyer |

Jahresausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises »Kreativ: Einsam-Gemeinsam«



Passend zum diesjährigen Jahresmotto der Stadt Königsbrunn »SEITE an SEITE – gemeinsam neue Wege entdecken« wird der Königsbrunner Künstlerkreis seine traditionelle Jahresausstellung gestalten. Unter dem Titel »Kreativ: Einsam-Gemeinsam « setzen sich die Bilder des KKK auch mit der durch die Pandemie bedingten Isolation auseinander. Gemeinsame Mal-Abende waren lange Zeit nicht möglich, der kreative Austausch in der Künstlergruppe fehlte.



Dennoch entstanden bemerkenswerte Bilder, die den Besucher der Jahresausstellung »SEITE an SEITE« neue Werke entdecken lassen. So manche versteckte Botschaft schlummert in den vielseitigen Aquarellen, Collagen und Acrylbildern, die es bei der Vernissage am Montag, 20. Juni im Rathaus mit musikalischer Umrahmung und Umtrunk zu entdecken gilt.



Eintritt frei | Weitere Informationen und Anmeldung im Kulturbüro