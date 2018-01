KuCoTa: YOUNEE - My Piano

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Die Koreanerin YOUNEE ist eine virtuose Pianistin und ausserordentlich talentierte Sängerin und Songschreiberin, die schon von frühen Kindesbeinen an den sehnlichsten Wunsch hat, alle musikalischen Grenzen zu überwinden. Ihre Ausbildung beginnt bereits im zarten Alter von 3 Jahren und endet schließlich nach einem umfassenden Klassik- Studium an der berühmten Yonsei University in Seoul mit einem Bachelor-Examen am klassischen Piano. YOUNEE erhält viele Einladungen zu nationalen Wettbewerben und Festivals, gewinnt viele Preise, zählt schon bald zu den herausragenden Newcomern in ihrem Heimatland, entscheidet sich dann aber dafür, lieber ihren eigenen musikalischen Weg zu gehen, und die Grenzen von Klassik , Jazz und Pop für sich zu entdecken.



YOUNEE gelingt es, die verschiedenen Genres von Klassik, Jazz, Pop und Rock auf höchst gefühlvolle Art und Weise miteinander zu verbinden und mit ihrem pianistischen Können und ihrer beeindruckenden Stimme eine eigene Klangwelt zu kreieren. ‚Melodien sind meine Muttersprache’, sagt YOUNEE, die seit geraumer Zeit in Deutschland lebt und mittlerweile Deutsch fast schon so gut spricht wie Englisch.



Aber YOUNEE wäre nicht YOUNEE, wenn sie auf der ständigen Suche nach neuen künstlerischen Herausforderungen nicht immer wieder auf ihre musikalischen Wurzeln, die Klassik und die Werke der grossen Meister, zurückkommen würde. Ihr neues Album ‚Jugendstil’, 2014 von ihr im legendären ‚Emil Berliner Studio’ in Berlin produziert, ist ein brillianter Mix aus Klassik, Jazz- und Pop-Einflüssen - eine pianistische Reise, die die verschiedenen Welten der Musik auf beeindruckende Weise miteinander vereint: So hat man Klassiker von u.a. Rachmaninoff, Dvorak, Bach, Beethoven oder Mussorgsky sicherlich noch nicht gehört.



Die von den begeisterten Medien als Star-Pianistin bezeichnete Komponistin und Singer-Songwriterin, beweist auch 2016 mit ihrem zweiten Album ‚MY PIANO’ eindrucksvoll, dass sie zu den Innovativsten gehört! Waren für ihr Bestseller-Charts stürmendes deutsches Debut-Album ‚Jugendstil’ noch Mozart, Beethoven, Rachmaninoff und andere ‚Klassiker’ für sie Inspiration, so zündet YOUNEE auf ihrem neuen Album mit atemberaubender Fingerfertigkeit und elf Eigenkompositionen ein brillantes Feuerwerk zwischen Furioso und Pianissimo, nimmt den Hörer mit auf eine hochemotionale Reise in eine neue Welt der Klaviermusik. Bis zum letzten Ton passiert alles intuitiv, spontan, unerwartet, ohne in kitschige Gefilde oder in eine Virtuosität um der Virtuosität willen abzugleiten. Für Younee ist die Musik eine grenzenlose Spielfläche, um ihre musikalischen Fantasien auszuleben. Dieses Territorium hat weder geografische noch stilistische oder genrebedingte Grenzen. Anything goes – alles ist möglich. Younee ist immer für Überraschungen gut – heute, morgen und übermorgen.



Einlass: 19:00 Uhr



Ort der Veranstaltung: Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2, 86343 Königsbrunn



Karten hierfür gibt es hier im Ticketshop und unter www.reservix.de im Vorverkauf für € 25,00.



Infos unter: 08231 - 60 94 39