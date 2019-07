Konzerte im Lesepark am Mercateum

Königsbrunn : Lesepark beim Mercateum |

Das Kulturbüro Königsbrunn veranstaltet wieder Sommerkonzerte im Lesepark am Mercateum – in diesem Jahr mit Schwerpunkt Chormusik.

Die beliebte Open Air Konzertreihe startet am Montag, 8. Juli mit dem Gospelchor der evang.-luth. Kirchengemeinde Königsbrunn unter der Leitung von Claudia Burkhardt. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren englischsprachige Literatur von Gospel bis Pop. Am Montag, 15. Juli tritt der Konzertchor „Vox Corona“ unter der Leitung von Christian Küchler auf. Unter dem Titel „Swingend in den Sommer“ gibt das Ensemble Lieder aus seinem modernen Repertoire mit Klavierbegleitung zum Besten. Mit dem Erwachsenenchor „Il Canzoniere“ des Musikinstitutes „Piano & Voice“ unter der Leitung von Stefanie Fersch endet am Montag, 22. Juli die diesjährige Konzertreihe. Das Vokalprogramm bringt bekannte Hits von ABBA mit und einige Evergreens, die leicht und beschwingt in einen lauen Sommerabend führen. Als besonderes Zuckerl in diesem Jahr möchte Il Canzoniere zum Mitsingen verführen und lädt daher in einem Teil das Publikum ein, quasi im kleinen Flashmob bekannte und schwungvolle Lieder und Songs mitzusingen. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im Infopavillon 955, Alter Postweg 1 (nebenan) statt. Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.