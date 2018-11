Konzert mit Paul O´Brien

Der kanadische Liedermacher Paul O´Brien gibt ein Konzert in der Aula der Fritz-Felsenstein-Schule. Der gebürtige Ire, der als Singer-Songwriter regelmäßig durch Deutschland und Europa tourt, ist bekannt für seine musikalisch ausgereiften Arrangements. Neben Eigenkompositionen, die er als Sänger und Gitarrist vorträgt, interpretiert er auch Lieder bekannter Songwriter wie Neil Young, Leonhard Cohen und Gordon Lightfoot.

Da Paul O´Brien zuvor im Rahmen eines Musik-Workshops an der Fritz-Felsenstein-Schule gemeinsam mit den Schülern Stücke erarbeitet und probt, ist an diesem Abend mit der einen oder anderen musikalischen Überraschung zu rechnen. Die Abendkasse ist ab 18.00 Uhr geöffnet. Eintrittskarten kosten 12,- € / ermäßigt 6,-€. Das Fritz-felsenstein-Haus und Paul O´Brien freuen sich auf zahlreiche Besucher.