Königsbrunner Tanzpaare auf dem Treppchen

Unter dem Motto ´Bayern tanzt wieder` traten zwei Königsbrunner Tanzpaare am 25.07.2021 bei dem von dem TSC Rot-Gold Casino in Nürnberg veranstalteten Leistungssporttanzturnier an, und sicherten sich mit ihren beachtlichen Leistungen direkt Plätze auf dem Treppchen.Wie bei jedem anderen Sport gilt beim Tanzen auch: Übung macht den Meister. Doch die Coronapause hat nicht nur dazu beigetragen, dass die Tanzpaare auf ihr geliebtes Training nahezu komplett verzichten mussten, sondern auch, dass viele Sportler aufgehört oder sich umorientiert haben. Auch bei uns in Königsbrunn ist die Krise nicht spurlos vorbei gegangen. So gab es viele Wechsel, auch bei einem unserer Spitzenpaare. Die 13-jährige Finalistin der deutschen Meisterschaft Sofia Lenz, musste sich nach einem neuen Tanzpartner umschauen. Doch glücklicherweise stehen bei so einer guten Tänzerin die Jungs Schlange und der neue Tanzpartner, der 14-jährige Ingolstätter Marko Kunkevych, ließ nicht lange auf sich warten. Zusammen haben sich die beiden in kürzester Zeit für ihr erstes gemeinsames Turnier vorbereitet und sicherten sich mit ihrer tollen Leistung direkt den vierten Platz bei Junioren II und sogar den zweiten Platz bei der Jugend B-Latein, und schafften es somit direkt auf einen begehrten Platz auf dem Treppchen. Besonders dankbar zeigt sich das Tanzpaar für die, trotz Zeitdruck, großartige Vorbereitung bei ihrer tollen Trainerin Tanja Kuschill.Körperbeherrschung, Ehrgeiz und jede Menge Disziplin sind der Schlüssel zum Erfolg. Davon hat noch ein weiteres Königsbrunner Tanzpaar viel zu bieten. Die beiden 16-Jährigen, Alisa Wilhelm und Maximilian Moser, tanzen nun schon seit fünf Jahren zusammen und räumen einen Pokal nach dem nächsten ab. Und auch in Nürnberg waren die beiden ganz weit oben. Das Paar des TSC Dance Gallery Königsbrunn holte sich gleich zwei Plätze auf dem Treppchen. Sie erreichten den zweiten Platz in der Kategorie Jugend Standard A und gingen als sensationelle Sieger mit dem ersten Platz beim Jugend A-Latein hervor.Wir gratulieren beiden Paaren zu diesen tollen Tanzerfolgen und sind sehr stolz, mit welcher Begeisterung und mit welchem starken Kampfgeist sie an den Turnieren teilnehmen. Voller Vorfreude blicken wir in den August, denn da treten die vier Tanztalente beim Deutschland-Pokal um die deutsche Meisterschaft an. Wir drücken ganz fest die Daumen und wünschen ´toi toi toi`!