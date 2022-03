Königsbrunner Talente – Ausstellung von Simon Dumberger

Königsbrunn : Kunstkarree im Rathausfoyer |

Warum Kunst heute noch wichtig ist?

Heutzutage werden soziale Medien immer wichtiger. Sie leiten uns und lenken uns ab. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass Kunst schon immer wichtig war und es bis heute noch ist. Kunst ist etwas Beständiges, sie verbindet unsere Vergangenheit und Zukunft.



Simon Dumberger beschreibt seine Kunst folgendermaßen: Auch mich haben Gemälde, Skulpturen und Co. schon immer begeistert. Deshalb male ich schon seit Langem im Stil der alten Meister. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen auch in diese Welt einzutauchen. Machen Sie in dieser Ausstellung eine Zeitreise zurück zu diesen Epochen.



Vernissage mit musikalischer Umrahmung am 28.04.

um 19.00 Uhr im Foyer des Königsbrunner Rathauses.



Eintritt frei | Weitere Informationen und Anmeldung im Kulturbüro